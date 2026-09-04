Agosto se convierte en el mes más violento para las mujeres en Sinaloa

Durante agosto de 2026 se registraron 19 casos de feminicidio en Sinaloa, la mayor cifra en la entidad desde que se tipificó este delito en el estado mexicano.

Mazatán concentró la mayor cantidad con siete víctimas, lo que refleja un repunte de la violencia contra las mujeres durante este periodo.

Integrantes de la oposición y colectivos feministas han cuestionado las estrategias implementadas por el gobierno estatal para prevenir y atender la violencia de género.

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