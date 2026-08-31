Reportan el abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5″, en Michoacán

La mañana de este lunes 31 de agosto medios locales reportaron el abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, mejor conocido como El Wicho o R5, tras un operativo en Michoacán.

El Wicho era uno de los principales líderes del Cártel de Los Reyes y exportan apuntan a que había quedado al frente del grupo criminal tras la detención de Alfonso Fernández Magallón, alías Quiringua, el pasado 1º de agosto.

🚨 #AlertaADN | Abaten a “El Wicho” en Michoacán



Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El Wicho” o “R5”, uno de los principales líderes del Cártel de Los Reyes, habría sido abatido durante un operativo en Los Reyes, Michoacán pic.twitter.com/jHht8IYFsd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 31, 2026

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¿Qué se sabe del operativo en Michoacán donde habría muerto “El Wicho”?

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que durante la madrugada de este lunes se llevó a cabo un operativo en el municipio de Los Reyes encabezado por la Secretaría de la Defensa.

En este despliegue de seguridad se habría registrado un enfrentamiento entre las autoridades y civiles armados, de acuerdo al mandatario local; sin embargo, no dieron más detalles y puntualizó que están a la espera del reporte oficial.

“Están por confirmar la información. Es un operativo donde hubo un enfrentamiento y estamos a la espera del reporte oficial que nos proporcionará la Fiscalía General de Justicia del Estado, ya están los agentes de la Fiscalía en el lugar”, expresó Ramírez Bedolla en un encuentro con los medios de comunicación.

¿Quién era “El Wicho”, uno de los líderes del Cártel de Los Reyes?

Luis Enrique Barragán era buscado por la DEA y por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ambas instituciones ofrecían tres millones de dólares por su captura.

Era buscado no sólo por ser uno de los nuevos líderes de Los Reyes, sino también por haber comenzado su vida delictiva a lado de Cárteles Unidos en 2019 en Knoxville, Tennessee; sin embargo, habría sido identificado por un accidente de tránsito en EUA.

“Una investigación sobre un accidente automovilístico local, que reveló la recuperación de una cantidad sustancial de metanfetamina. Condujo posteriormente a la ejecución de una orden de allanamiento en Atlanta, Georgia, lo que resultó en una incautación mucho mayor de metanfetamina, además de pastillas de fentanilo y heroína”, se pudo leer en la información oficial.

Con información para dar con su captura se pudo saber que había nacido en noviembre de 1986 en Jalisco, por lo que habría fallecido a dos meses de cumplir 40 años, siendo uno de los capos criminales más jóvenes. Asimismo, era descrito como un hombre que medía 1.73 metros de altura, con cabello negro y ojos color café oscuro.

En Estados Unidos era acusado, desde julio de 2023, por los delitos de conspiración de drogas y portación o tránsito de armas de fuego.

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