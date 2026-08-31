Atacan con explosivo la Comandancia de la Policía de Ojocaliente, Zacatecas

Durante las últimas horas del domingo 30 y durante las primeras del lunes 31 de agosto se reportó un ataque con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía de Ojocaliente, Zacatecas.

El titular de la Secretaría de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dio a conocer que el seis personas resultaron lesionadas, entre ellas una policía municipal, pero todos ya se encuentran recibiendo atención médica. Además, 11 vehículos particulares y dos patrullas fueron afectadas tras la detonación.

Tras la agresión con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad colaboran con las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar y… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 31, 2026

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¿Qué pasó en Ojocaliente, Zacatecas?

Las autoridades locales informaron que un explosivo habría sido colocado dentro de un automóvil y posteriormente fue activado, lo que generó el daño directo contra la comandancia, así como los inmuebles contiguos; sin embargo, las investigaciones siguen su curso.

“De acuerdo con las primeras indagatorias, el explosivo fue colocado en un automóvil particular y generó daños físicos en la comandancia e inmuebles que se encuentran en las inmediaciones”, se pudo leer en la cuenta de Facebook del secretario de Gobierno.

En un primer momento, el Gobierno de Zacatecas detalló que se reforzó el operativo de seguridad en la zona. Horas más tarde, el Gabinete de Seguridad Federal dio a conocer que se integra a las investigaciones para esclarecer los hechos, así como identificar y detener a los responsables.

Cancelan feria y suspenden clases en Ojocaliente, Zacatecas

Tras los hechos que afectaron a Ojocaliente, el presidente municipal Juan Manuel Zambrano adelantó que fueron suspendidas las clases en todas las instituciones educativas hasta nuevo aviso.

Además, las oficinas de la Presidencia Municipal suspenderán la atención al público; sin embargo, sólo mantendrás sus actividades las áreas operativas y de emergencia.

“Hacemos un atento llamado a la ciudadanía a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales, priorizar su tranquilidad y evitar la difusión de información no verificada”, se pudo leer en la cuenta de Facebook del funcionario.

Asimismo, se canceló la coronación de la Reina de la Feria 2026 de Ojocaliente, Zacatecas.

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