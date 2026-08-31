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/Seguridad/Video

Más de 5 mil fosas clandestinas han sido registradas en México entre 2006 y 2024

La Plataforma Ciudadana de Fosas reúne y permite consultar hallazgos registrados entre 2006 y 2024, con el objetivo de visibilizar la magnitud de la crisis de desapariciones y facilitar las labores de búsqueda.

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Por: Ximena Ochoa

Más de cinco mil fosas clandestinas han sido registradas en México durante el periodo comprendido entre 2006 y 2024, es decir, desde que se implementó la estrategia de seguridad conocida como Guerra contra el Narcotráfico.

La Plataforma Ciudadana de Fosas fue desarrollada por organizaciones civiles y académicas para concentrar y hacer visibles estos hallazgos.

La herramienta busca dimensionar la crisis de desapariciones, además de facilitar el acceso a información que puede contribuir a las labores de búsqueda.

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