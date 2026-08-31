Más de 5 mil fosas clandestinas han sido registradas en México entre 2006 y 2024

Más de cinco mil fosas clandestinas han sido registradas en México durante el periodo comprendido entre 2006 y 2024, es decir, desde que se implementó la estrategia de seguridad conocida como Guerra contra el Narcotráfico.
La Plataforma Ciudadana de Fosas fue desarrollada por organizaciones civiles y académicas para concentrar y hacer visibles estos hallazgos.
La herramienta busca dimensionar la crisis de desapariciones, además de facilitar el acceso a información que puede contribuir a las labores de búsqueda.