Golpe al crimen organizado: detienen a 3 personas con arsenal de armas en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que fue decomisado un arsenal de armas proveniente de Texas, Estados Unidos, y que tenía como destino final surtir a diversos grupos criminales en el país.

Por medio de un comunicado se dio a conocer que fueron detenidas tres personas mientras transportaban este arsenal en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, específicamente en su paso por Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

Los arrestos los llevó a cabo la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con las Secretarías de Defensa Nacional y Marina (Semar), así como SSPC y la Guardia Nacional.

En Sabinas Hidalgo, Nuevo León, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico, en coordinación con @Defensamx, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, detuvieron a tres personas que transportaban desde Texas, Estados Unidos, un arsenal de alto poder destinado a… pic.twitter.com/DwMLc8goa3 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 31, 2026

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¿Cuántas armas fueron decomisadas en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey?

De acuerdo a la información oficial, en este operativo se decomisaron las siguientes armas:

210 armas de fuego

195 armas largas

15 armas cortas

Diversos cargadores

García Harfuch puntualizó que con este aseguramiento ya suman más de 30 mil armas de fuego decomisadas por parte del Gobierno de México, lo que representan un golpe para el crimen organizado.

“Son más de 30 mil armas que ya no llegarán a manos de los cárteles ni serán utilizadas para generar violencia en México”, se pudo leer en el comunicado que se emitió este 31 de agosto.

Otro decomiso de armas en Sinaloa

Paralelamente, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que fueron detenidas tres personas, a las cuales se les aseguraron armas y dosis de drogas.

En el operativo dieron a conocer que los arrestos se llevaron a cabo en el municipio de Concordia, uno de los más golpeados desde que se incrementó la violencia en la entidad tras el rompimiento del Cártel de Sinaloa.

Durante la detención, informada también este lunes, se aseguraron:

Dos armas largas tipo fusil calibre 7.26x39 mm

calibre 7.26x39 mm Un arma corta calibre 9 mm

calibre 9 mm 14 cargadores

300 cartuchos útiles calibre 7.62x39 mm

calibre 7.62x39 mm 160 cartuchos útiles calibre 9 mm

calibre 9 mm 500 dosis de presunto cristal con un peso aproximado de 136.6 gramos

con un peso aproximado de 136.6 gramos Una camioneta

“Con estas acciones, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado reafirman su compromiso de salvaguardar la tranquilidad de la sociedad sinaloense”, concluyó el comunicado.

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