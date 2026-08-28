Estados Unidos derriba tres drones de cárteles en frontera con México

Fuerzas militares de Estados Unidos derribaron tres drones presuntamente vinculados con cárteles mexicanos durante un operativo realizado cerca de la frontera con México, informó el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM).

Los aparatos fueron neutralizados entre la noche del martes 25 y la madrugada del miércoles 26 de agosto en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, mediante el sistema Army Multipurpose High Energy Laser (AMP-HEL), un dispositivo de energía dirigida utilizado para neutralizar aeronaves no tripuladas.

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Usan por primera vez un sistema de armas láser

De acuerdo con el organismo militar, los drones fueron considerados hostiles debido a que apoyaban actividades que representaban una amenaza.

El USNORTHCOM indicó que la operación permitió defender a personal militar y agentes fronterizos.

El mayor general Curtis Taylor, comandante de la JTF-SB, afirmó que la neutralización de los aparatos demuestra la preparación y capacidad tecnológica de las fuerzas desplegadas en la frontera.

Según el funcionario, las redes de los cárteles utilizan cada vez más drones para facilitar el tráfico ilícito de personas y realizar labores de vigilancia sobre militares y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Taylor aseguró que la incorporación de sistemas de energía dirigida a las medidas de defensa busca impedir actividades de vigilancia consideradas hostiles.

El Comando Norte destacó que esta fue la primera ocasión en que el sistema AMP-HEL fue utilizado para neutralizar drones presuntamente vinculados con un cártel de droga en la frontera con México.

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