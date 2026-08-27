La mañana de este jueves 27 de agosto, la carretera federal 54, en el municipio de Tabasco, Zacatecas, amaneció cerrada, luego de que fueran localizados artefactos explosivos en las inmediaciones de esta vía.

Tras este hallazgo, el lugar permanece bajo un fuerte operativo de seguridad para evitar riesgos a la población.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

🔴 CIERRAN CARRETERA FEDERAL 54 TRAS HALLAZGO DE POSIBLES EXPLOSIVOS EN LA ZONA



Las autoridades encargadas de la seguridad informaron sobre el cierre preventivo de la carretera federal 54, a la altura del municipio de Tabasco, luego del hallazgo de posibles artefactos… pic.twitter.com/fVr2PPDHoM — Zacatecas al Minuto ⌚ (@zacalminuto_mx) August 27, 2026

¿Qué dijo el Gobernador de Zacatecas sobre el cierre de la carretera en Tabasco?

El gobernador David Monreal Ávila señaló que los hechos registrados durante la madrugada estuvieron relacionados con un operativo de seguridad y no con un enfrentamiento entre grupos criminales.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó que, derivado de las agresiones recientes, elementos de las Fuerzas de Seguridad localizaron artefactos explosivos a la altura del municipio de Tabasco.

El hallazgo activó los protocolos de seguridad correspondientes para evitar que automovilistas o habitantes se acerquen al lugar mientras se realizan las labores especializadas.

De acuerdo con reportes locales, los explosivos encontrados durante el operativo no habían detonado.

Las autoridades no han informado públicamente el tipo ni la cantidad de artefactos localizados en este nuevo operativo, por lo que cualquier versión distinta debe tomarse con cautela.

El gobernador señaló que el cierre de la carretera se mantendrá hasta que el personal especializado concluya las labores de neutralización y existan condiciones seguras para reabrir la circulación.

¿Qué pasó en la carretera federal 54 en Zacatecas?

De acuerdo con información difundida durante la jornada, elementos de las fuerzas de seguridad y de investigación se trasladaban hacia el municipio de Jalpa cuando fueron agredidos con explosivos en la zona de Tabasco.

El ataque provocó daños en algunas unidades y dejó a dos policías estatales con heridas leves, quienes recibieron atención médica, según informó el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Más tarde, durante las acciones de seguridad desplegadas en la región, fueron localizados otros artefactos explosivos que no habían sido detonados en las inmediaciones de la carretera federal 54.

Los artefactos serán destruidos de manera controlada por personal especializado, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la población a no acercarse al área y atender las indicaciones oficiales.

Y sí, esta vez no aplica aquello de “a ver qué está pasando y me acerco tantito”, pues, si hay un operativo por explosivos, la mejor distancia siempre será la que te mantenga lejos del problema.

Por ello, si tienes planeado circular por la carretera federal 54, lo mejor es evitar la zona hasta que las autoridades informen que las condiciones son seguras.

Otro grupo de mugrosos Sicarios ataco hasta con explosivos a Fuerzas Estatales en la comunidad de San Luis de Custique de Tabasco, Zacatecas, LEE MÁS AQUÍ 👇👉 https://t.co/HPDfzT2yau pic.twitter.com/zuY6HqVTxG — Blog del Narco México (@blogdelnarcomx) August 27, 2026

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.