Detienen a “El Duck”, síndico del Ayuntamiento de Oaxaca, por presunto robo de autos

La Fiscalía de Oaxaca detuvo a Ricardo Ramírez Pérez, mejor conocido como El Duck y síndico del Ayuntamiento de Oaxaca en funciones, por presunto robo de automóviles en la entidad, así lo dieron a conocer durante la noche del miércoles 26 de agosto por medio de un comunicado.

De acuerdo a la información dada, el arresto se llevó a cabo al exterior de un edificio del Complejo de Ciudad Judicial, en el municipio de San Bartolo Coyotepec y ocurrió después de que se consiguiera una orden de aprehensión y en ella participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina y la policía local.

Fiscalía de Oaxaca, SEMAR, SSPC del Gobierno Federal y Policía Estatal capturan a R.R.P., alias "El Duck", estaría vinculado a red dedicada a robo de vehículos en la Zona Metropolitana



· El detenido se desempeñaba como síndico municipal en el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez… pic.twitter.com/9VAlku7ZlG — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) August 27, 2026

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¿De qué acusan a Ricardo Ramírez en Oaxaca?

Las investigaciones en contra de Ricardo Ramírez Pérez lo señalan como integrante de una presunta red que se dedica al robo, alteración y venta de vehículos robados en la zona metropolitana de Oaxaca.

“A partir de los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, un juez de control libró la orden correspondiente, permitiendo que las fuerzas de seguridad estatales y federales pusieran al detenido a disposición de la autoridades judicial para que determine su situación jurídica”, se pudo leer.

Ayuntamiento de Oaxaca En un primer momento, el Ayuntamiento de Oaxaca se negó a confirmar sobre la detención y pidió esperar algún posicionamiento de las autoridades correspondientes (Ayuntamiento de Oaxaca | X)

Municipio de Oaxaca se pronunció tras detención de “El Duck”

Tras darse a conocer la detención del síndico en funciones, pero no había sido confirmada por las autoridades correspondientes, el Municipio de Oaxaca de Juárez emitió un comunicado en donde pidió cautela con la información que se estaba difundiendo.

“(...) se hace un llamado a mantenerse atentos a la información que emitan las autoridades y evitar especulaciones mientras se esclarecen los hechos”, informaron en su momento, a la par de refrendar que los trabajos del ayuntamiento se llevaban conforme lo marca la ley y en compromiso de la ciudadanía.

Sin embargo, una vez que se confirmó que El Duck fue detenido, no se volvieron a pronunciar.

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