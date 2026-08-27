EUA va contra “El R1″ y “El R2″: los acusa de tráfico de drogas junto al CJNG

Estados Unidos (EUA) sigue en su afrenta directa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ahora acusó formalmente a los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, El R1 y El R2, por delitos sobre el narcotráfico.

La acusación fue oficializada por un juez federal del Distrito de Columbia y, tal como se puede leer en el comunicado oficial, tiene relación directa con la designación como organización terrorista extranjera al CJNG, así como el aumento de recompensas para dar con sus líderes.

“Cada acusación formal presentada contra miembros de cárteles del narcotráfico, como el CJNG, envía un mensaje claro: la DEA está comprometida y enfocada en desmantelar organizaciones terroristas y despiadadas”, se pudo leer.

🚨#AlertaADN



Acusan formalmente a los integrantes del CJNG Ramón Álvarez Ayala, “El R1”, y a Rafael Álvarez Ayala, “El R2”, de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina a Estados Unidos ⚠️🇺🇸 pic.twitter.com/XjjERZvVi4 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 26, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿De qué se les acusa a los hermanos Álvarez Ayala?

Específicamente, para Estados Unidos, El R1 y El R2 se desempeñaban como comandantes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán, es por eso que la lista de delitos de acusaciones son los siguientes:

Conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas con el fin de importarlas a Estados Unidos

con el fin de importarlas a Estados Unidos Posesión de armas de fuego , incluyendo una ametralladora

, incluyendo una ametralladora Facilitar el delito de narcotráfico

“Al atacar a estos comandantes regionales, damos un paso más hacia el cumplimiento de ese compromiso de erradicar el flagelo de cárteles como el CJNG”, explicó el fiscal general adjunto, A. Tysen Duva.

¿Cuántos años podrían pasar en la cárcel los hermanos Álvarez Ayala en EUA?

Si los hermanos Álvarez Ayala, líderes de la célula Los Erres o Rs, se enfrentan a la justicia de Estados Unidos, entonces podrían recibir como mínimo una pena de 40 años de prisión o en su caso mayor sería una pena máxima de dos cadenas perpetuas.

Conviene recordar que el pasado 30 de julio, El R1 fue detenido en México y es considerado el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, así como del feminicidio de la influencer Valeria Márquez. Ya fue vinculado a proceso y se encuentra en el penal del Altiplano.

Mientras tanto, El R2 se encuentra prófugo de la justicia; no obstante, salió de la cárcel en 2022 tras permanecer 10 años privado de la libertad al ser acusado de delincuencia organizada y narcotráfico.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.