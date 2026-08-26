Cae uno de los presuntos asesinos de César Gastélum: Lo detienen en Puebla

A tres semanas después del asesinato de César Gastélum, finalmente hay un detenido; uno de los sujetos señalados por presuntamente disparar contra el influencer durante una transmisión en vivo fue localizado en Puebla, pero su captura terminó en un enfrentamiento armado.

Durante el operativo, tres sujetos atacaron a agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dejando un saldo de un hombre muerto y dos detenidos, entre ellos el presunto implicado en el homicidio del creador de contenido.

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¿Quién es el detenido por el asesinato de César Gastélum?

El detenido fue identificado como Jesús Alberto “N”, quien es señalado por las autoridades como uno de los dos sujetos que presuntamente dispararon contra César Daniel Nolazco Gastélum el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, las labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron identificar y ubicar al sospechoso en Puebla.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre la identidad del segundo sujeto señalado por presuntamente participar directamente en el ataque.

Así fue el operativo para detenerlo en Puebla

La captura de Jesús Alberto “N” ocurrió durante un operativo que terminó en un enfrentamiento armado.

Según la información difundida por García Harfuch, agentes de investigación de la SSPC fueron agredidos por tres sujetos armados cuando realizaban la operación para detener al presunto implicado en el homicidio de César Gastélum.

Los agentes respondieron a la agresión y el resultado fue un presunto agresor muerto y dos personas detenidas, entre ellas Jesús Alberto “N”.

Durante el operativo también fueron aseguradas tres armas de fuego, cartuchos y vehículos, de acuerdo con los reportes publicados sobre la captura.

Hasta el momento no se ha informado la identidad del hombre que murió durante el enfrentamiento ni del segundo detenido.

En seguimiento a la investigación por el homicidio del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, ocurrido el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron identificar y ubicar en Puebla a… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 27, 2026

¿Cómo murió César Gastélum?

César Daniel Nolazco Gastélum fue asesinado el 4 de agosto de 2026 en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión en vivo.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y uno de ellos le disparó; la agresión quedó registrada durante la transmisión que realizaba el creador de contenido.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el homicidio e identificar a todos los responsables del ataque.

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