La historia de Jesucristo “N”, joven que habría asesinado a sus padres e intentó huir en Monterrey

En un doble homicidio cometido en la Colonia Ferrocarrilera, en Monterrey, Nuevo León, el presunto responsable identificado como Jesucristo Manuel “N” ya fue presentado ante las autoridades correspondientes.

El joven de 21 años habría asesinado a sus padres y además, hirió con un arma de fuego a su hermana, todo esto el domingo pasado. Tras los hechos, Jesucristo Manuel intentó robar un auto y policías lo detuvieron tras darle el seguimiento correspondiente con las cámaras del C4.

Ahora, el Ministerio Público seguirá con las investigaciones por el doble homicidio y las heridas contra su hermana para esclarecer los hechos ocurridos en Nuevo León.

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