Sin grado y sin privilegios: Marina da de baja a Fernando Farías Laguna como contralmirante

La Secretaría de Marina (Semar) determinó la baja definitiva de Fernando Farías Laguna, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto líder de una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas.

El exmando naval, sobrino político de Rafael Ojeda Durán, perdió su grado y prerrogativas militares.

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Este miércoles 26 de agosto de 2026, fuentes cercanas al caso señalaron que la resolución administrativa fue emitida días antes de que Farías Laguna fuera ubicado en Argentina el pasado mes de abril, pues la dependencia a cargo de Raymundo Pedro Morales Ángeles determinó destituirlo definitivamente.

Es decir, al momento de su captura en el país sudamericano, Farías Laguna ya no pertenecía al servicio activo, por lo que tampoco podía presentarse como representante de la Semar.

Aunque se trata de una resolución administrativa, dentro de las Fuerzas Armadas representa una de las sanciones más severas que puede recibir un integrante de la institución.

Actualmente, Farías Laguna se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde enfrenta un proceso penal por su presunta participación en delitos relacionados con hidrocarburos.

La situación administrativa de Farías Laguna ocurre mientras continúa el proceso penal en su contra. Este miércoles comparece ante una juez federal, quien deberá determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

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