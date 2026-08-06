Caso Ayotzinapa: el papel de Ángel Aguirre en la desaparición de los normalistas en 2014

Casi 12 años después de los hechos de Iguala, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se comprobara que el exmandatario ocultó información sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Isidro Burgos’ de Ayotzinapa.

Ernestina Godoy, titular de la fiscalía, señaló que el exmandatario ordenó la entrega de los videos captados por las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, que registraron la detención del autobús Estrella de Oro 1531 la noche del 26 de septiembre de 2014. Además, presuntamente amenazó a quien le entregó las grabaciones y ordenó eliminar cualquier evidencia relacionada con la desaparición de los estudiantes.

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¿Quién es Ángel Aguirre?

Ángel Heladio Aguirre Rivero, nació en Ometepec, Guerrero, el 21 de abril de 1956. Estudió la Licenciatura de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su carrera política ha estado ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, posteriormente, al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ocupó diversos cargos como funcionario público, entre ellos:

Subjefe de departamento en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de 1979 a 1980.

Secretario Particular del gobernador Alejandro Cervantes Delgado en 1981.

Coordinador regional del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) de 1985 a 1987.

Coordinador de Fortalecimiento Municipal, en 1987.

Secretario de Desarrollo Económico, de 1987 a 1990.

Diputado federal por el PRI, de 1991 a 1994.

Aguirre Rivero se desempeñó como titular del Ejecutivo de Guerrero en dos ocasiones: la primera como gobernador interino, de 1996 a 1999, abanderado por el PRI; y la segunda como gobernador constitucional, de 2011 a 2014, postulado por el PRD.

Aguirre Rivero dejó el gobierno de Guerrero el 23 de octubre de 2014, 27 días después de los hechos, luego de solicitar licencia al cargo en medio de la presión política y social por la desaparición de los estudiantes.

Días después de dejar el cargo, en febrero de 2015, Aguirre Rivero renunció a su militancia en el PRD y aseguró que estaba dispuesto a ser investigado por cualquier hecho que se le imputara.

En 2017 intentó regresar a la vida electoral como precandidato a diputado federal por el distrito 08 de Guerrero, con sede en Ayutla de los Libres, como parte de la coalición Por México al Frente, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. El 7 de enero de 2018 informó que dejaría la contienda.

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