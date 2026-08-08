Estos son los delitos por los que vincularon a proceso al “R1″, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Un juez federal determinó vincular a proceso a Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como “R1”, señalado como el presunto autor intelectual en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La resolución representa un nuevo avance en una de las investigaciones de mayor impacto durante los últimos meses, luego de la captura del “R1” en un operativo realizado por fuerzas federales.

¿Por qué delitos vincularon a proceso al “R1″?

Portación de armas de fuego

Posesión de cartuchos

Delitos contra la salud

El “R1″ permanecerá recluido en el penal federal de El Altiplano, mientras continúan las investigaciones. Su situación jurídica por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, aún está pendiente.

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Así fue la vinculación a proceso del “R1”

Durante la audiencia se presentaron los datos de prueba obtenidos a partir de trabajos de inteligencia, análisis de comunicaciones y diversas investigaciones que, de acuerdo con la Fiscalía, relacionan al imputado con el homicidio cometido en noviembre del 2025 de Carlos Manzo.

Tras valorar los elementos expuestos por ambas partes, el juez resolvió que existen indicios suficientes para vincular a proceso a Ramón Ángel Álvarez Ayala sin que ello implique, de momento, una sentencia condenatoria.

Las autoridades federales sostienen que Álvarez Ayala encabeza la célula criminal conocida como “Los Rs”, la cual tiene presencia en Michoacán. Además, se le atribuyen delitos como extorsión, homicidio y actividades relacionados con el tráfico de drogas.

Investigación del “R1” continúa abierta

Aunque la vinculación a proceso de Ramón Ángel marca una etapa relevante del caso, las autoridades señalaron que las investigaciones permanecen abiertas para determinar la posible responsabilidad de otros integrantes de la estructura criminal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha señalado previamente que la captura de “El R1” fue resultado de varios meses de labores coordinadas entre dependencias federales y estatales.

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