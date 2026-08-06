Ataque a balazos y persecución en Álvaro Obregón, CDMX, hoy 6 de agosto

Un hombre murió en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX) hoy jueves 6 de agosto, luego de ataque a balazos y los trabajos para detener al presunto responsable desataron una persecución por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves en el cruce de las calles Fortín y Peral, colonia Jalalpa Tepito, cuando la víctima fue interceptada por un sujeto que aparentemente le disparó en varia ocasiones a quemarropa.

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Tras asesinar al hombre, el sujeto trató de dar se a la fuga, sin embargo, los elementos de la Policía desplegaron un operativo y con apoyo de cámaras de vigilancia lograron ubicarlo y detenerlo calles más adelante.

¿Cuál fue el motivo del ataque a balazos en Álvaro Obregón?

Las primeras líneas de investigación señalan que pudo haberse tratado de un ataque directo, sin embargo serán las autoridades las que determinarán el móvil después de realizar las investigaciones.

El servicio forense y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudió al lugar para levar el cuerpo y recabar los indicios.

¿Qué pasó con el atacante?

El presunto responsable fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público, donde quedó a disposición de las autoridades y se establecerá su situación jurídica, conforme avanzan las investigaciones.

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