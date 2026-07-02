Se registra balacera en la colonia Tlatilco, Azcapotzalco; investigan ataque directo

Un hombre de 47 años perdió la vida luego de ser atacado a balazos en calles de la colonia Tlatilco, en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres a bordo de un vehículo, le dispararon en al menos tres ocasiones. Al llegar al lugar, paramédicos encontraron a la víctima con diversas heridas por proyectil de arma de fuego.

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Pese a los esfuerzos por brindarle atención médica, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) acordonaron la zona para resguardar la escena del crimen, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido dada a conocer.

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