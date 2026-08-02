EUA e Irán alcanzan bases para un nuevo acuerdo, afirma Trump

El presidente de los Estados Unidos (EUA), Donald Trump, informó que su país e Irán alcanzaron bases para un nuevo acuerdo en el que se incluye a Israel, tras una petición de otras naciones de Medio Oriente.

Por medio de sus redes sociales, el mandatario aseveró que EUA está “preparado, cargado y listo” para actuar contra la República Islámica de Irán de una forma que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial.

“A peras de esto, Irán y otros países del Medio Oriente nos acaban de pedir que frenemos cualquier ataque, ya que se han acordado los parámetros de un acuerdo”, redactó la noche del sábado 1 de agosto.

“The U.S.A. is locked and loaded and ready to go against the Islamic Republic of Iran, at levels of Military Terror, Strength, and Power not seen since World War II. Despite this, we have just been asked by Iran, and other Middle Eastern Countries, to hold off any attack in that… pic.twitter.com/Ylmlm06j3E — The White House (@WhiteHouse) August 2, 2026

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Trump promete apertura total del estrecho de Ormuz

En el mismo mensaje, Trump informó que este nuevo acuerdo incluirá “apertura inmediata, completa y total” de estrecho de Ormuz, así como el “fin de la amenaza nuclear de Irán”.

Asimismo, como lo ha mencionado en repetidas ocasiones, destacó que este acuerdo será en beneficio del futuro del mundo, ya que él sólo busca que el futuro de Irán sea exitoso y próspero.

“El país de Israel se une a mí en este compromiso. ¡Manos a la obra todos y háganlo!“, así concluyó su mensaje.

Arabia Saudí fue el país que planteó el acuerdo entre EUA e Irán

De acuerdo a información de Reuters y de medios locales, el príncipe de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, habló por teléfono con el presidente de Estados Unidos y le planteó una fuerte preocupación por la escalada del conflicto.

Conviene recordar que se rompió el alto al fuego, debido a que Irán atacó a embarcaciones que intentaban cruzar por el estrecho de Ormuz sin autorización, lo que Estados Unidos e Israel reactivaron los ataques.

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