Detonan artefacto explosivo en oficinas de la CFE en Gómez Palacio; esto se sabe

Una intensa movilización de los cuerpos de seguridad se registró durante la mañana de hoy jueves 2 de julio luego de que un artefacto explosivo detonara en el exterior de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas sobre el bulevar Miguel Alemán, en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo con la información preliminar confirmada por autoridades en el lugar, no se reportaron personas lesionadas, aunque la explosión provocó daños materiales en el inmueble, principalmente el estallido de cristales.

🚨 #AlertaADN



Detonan un artefacto explosivo casero a las afueras de las oficinas de la CFE (@CFEmx) en Gómez Palacio, Durango. El estallido provocó daños materiales, pero no se reportan lesionados pic.twitter.com/xao4FwxtEr — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 2, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.





¿Qué pasó en las oficinas de la CFE en Gómez Palacio?

Conforme a los primeros reportes, el incidente ocurrió durante las primeras horas de este jueves, cuando un artefacto explosivo de fabricación casera fue detonado frente a las instalaciones de la CFE.

La fuerza de la explosión rompió varios vidrios del edificio, lo que generó alarma tanto entre los trabajadores, como en las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Después del reporte al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal, así como otras corporaciones de seguridad, acudieron al sitio para acordonar la zona e iniciar las primeras investigaciones.

#LoÚltimo | Ocurrió la explosión de un artefacto explosivo a las afueras de las oficinas de la comisión federal de electricidad, en Gómez Palacio, #Durango.



De manera preliminar, se informó que se trató de un artefacto casero, el cual, al detonar, provocó el estallido de… pic.twitter.com/FDEONpZZ0D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026

Hasta el momento del cierre de esta nota, las autoridades informaron que no hubo personas heridas ni víctimas mortales como consecuencia de la detonación.

Los daños registrados fueron únicamente materiales, por lo que personal de seguridad realizó una inspección en el perímetro para descartar la presencia de otros objetos que pudieran representar un riesgo.

¿Qué se sabe sobre el artefacto explosivo?

¿Qué pasó en CFE de Gómez Palacio? De manera preliminar, las autoridades señalaron que se trató de un artefacto explosivo casero, pero hasta el momento no se ha informado quién o quiénes serían los responsables, ni el posible móvil del hecho.

Peritos y agentes de investigación comenzaron el levantamiento de indicios para determinar la composición del explosivo y reconstruir cómo ocurrieron los hechos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.