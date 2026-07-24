Dos personas fallecidas y tres heridos fue el saldo que dejó el enfrentamiento armado en la comunidad de Los Molinitos en Villa del Carbón, Estado de México.

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¿Qué pasó en Villa del Carbón hoy viernes 24 de julio?

Estos hechos acontecieron, según los reportes, luego de un enfrentamiento entre dos grupos sindicales, quienes se disputaban las obras de recarpeteo y mejora en la ruta de la carretera federal Villa del Carbón-Tlalnepantla, esto a la altura de Los Molinitos.

Por este enfrentamiento armado, se registraron dos personas muertas y tres más resultaron heridas, quienes fueron trasladadas a los hospitales cercanos de la zona para recibir atención médica.

Integrantes de la Policía Estatal y la Fiscalía General de Justica del Estado de México resguardaron la zona de los Molinitos. Posterior a ello, arribaron al lugar los elementos de Servicios Periciales para realizar el levantamiento de los cuerpos.

Tras los hechos ocurridos en la zona, la circulación se vio afectada. Horas después tras la llegada de las autoridades y realizar las labores correspondientes, se normalizó.

🚨#AlertaADN



Dos personas murieron y tres resultaron heridas tras una balacera en Villa del Carbón, Estado de México; los primeros reportes apuntan a una disputa entre dos sindicatos por una obra de reencarpetamiento en la carretera federal pic.twitter.com/Im9kf3xJqP — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 24, 2026

¿Cómo ocurrieron los hechos en Villa del Carbón?

Testigos del hecho aseguraron que un grupo armado llegó a la zona abriendo fuego de forma directa contra la cuadrilla que estaba encargada de las labores de mejora en la carretera.

Las primeras versiones del hecho arrojaron que el enfrentamiento se produjo entre miembros de la CTM y el sindicato “Julio Sánchez”,todo por el control de la obra en la carretera.

De momento, las autoridades no han informado sobre personas bajo arresto ni se han identificado a las víctimas de esta balacera en Villa del Carbón.

Aunque será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la responsable de determinar las causas del ataque, así como deslindar responsabilidades mientras continúan las investigaciones.

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