Así pagará “El Mayo” Zambada a EUA los 15 mil millones de dólares

Ismael El Mayo Zambada fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, por lo que permanecerá por el resto de su vida en una prisión; sin embargo, también deberá pagar 15 millones de dólares como parte del decomiso que recibió en su sentencia del pasado lunes 20 de julio.

Dicho pago fue establecido en el acuerdo de culpabilidad que firmó el líder del Cártel de Sinaloa con las autoridades estadunidenses y que deberá ser pagado, según un documento firmado por el juez Brian Cogan, antes de que cumpla el total de su sentencia.

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🚨 ¡Cadena perpetua para 'El Mayo' Zambada! Físicamente disminuido pero consciente de su destino, Zambada enfrentará la cárcel de por vida, mientras EE. UU. buscará decomisarle 15 mil millones de dólares.



🗣️: Javier Risco (@jrisco) tiene los detalles pic.twitter.com/pvtqnvNmMY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 21, 2026

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¿Cómo pagará “El Mayo” Zambada los 15 mil millones de dólares que debe a EUA?

Si nos vamos al documento que emitió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en agosto de 2025, Zambada deberá pagar esta cantidad de la siguiente manera:

Cualquier propiedad que constituya o se derive de ingresos obtenidos directa o indirectamente de su actividad criminal o de los delitos que le fueron imputados

que constituya o se derive de de su actividad criminal o de los delitos que le fueron imputados Cualquier propiedad utilizada o destinada a ser utilizada para cometer o facilitar la comisión de dicho delito

utilizada o destinada a ser Cualquier participación, reclamo, propiedad o derecho contractual que otorgue una fuente de control sobre la empresa criminal que lideró, es decir, aquello que genere beneficio económico proveniente del Cártel de Sinaloa o de La Mayiza

que otorgue una fuente de control sobre la empresa criminal que lideró, es decir, aquello que genere Bienes sustitutos

Lo anterior deberá efectuarse mediante un giro postal o cheque bancario certificado oficial bajo el orden de U.S Marshals Service (Servicio de Alguaciles de EUA). Además, deberá enviar dichos pagos por correo nocturno a la Sección de Recuperación de Activos de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

¿“El Mayo” puede impugnar la sentencia en su contra?

El acuerdo de culpabilidad establece que Zambada no sólo no puede impugnar esta sentencia o dicho acuerdo, sino que debe de firmar todos los documentos necesarios para transferir las propiedades.

No obstante, durante la audiencia, El Mayo dejó en claro que aceptará la condena y pidió perdón por los delitos que cometió, además dejó abierta la posibilidad de también ser juzgado en México.

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