Falsa doctora amputó un dedo y el paciente perdió la pierna; esto pasó en Querétaro

Una falsa doctora identificada como Alicia “N” fue detenida por las autoridades de Querétaro, luego de que amputara un dedo a un paciente, que derivó en la pérdida de toda la pierna izquierda. Te contamos los detalles de este caso que conmocionó a los queretanos.

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¿Qué hizo la falsa doctora en Santa María Magdalena, Querétaro?

Alicia “N” era una enfermera que se hacía pasar como doctora para atender a pacientes en un inmueble habilitado como consultorio en la colonia Santa María Magdalena, en la capital queretana.

En mayo de 2026, la falsa doctora atendió a un paciente que presentaba molestia en el dedo pulgar del pie izquierdo. Tras revisarlo, Alicia “N” aseguró que era necesario amputar el dedo. Y, en ese momento, la falsa doctora realizó la amputación sin estudios preoperatorios, sin las condiciones de un quirófano y, por supuesto, sin la preparación necesaria para realizar una cirugía de esta magnitud.

Tras la intervención mal practicada, el paciente presentó complicaciones graves, por lo que fue internado de emergencia en un hospital. Para salvarle la vida, los especialistas no tuvieron más remedio que amputarle la pierna izquierda.

Autoridades vinculan a proceso a falsa doctora por amputación en Querétaro

El paciente presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE), por lo que las autoridades cumplimentaron una orden de cateo en la clínica de Alicia “N”, donde fueron asegurados medicamentos, expedientes clínicos, documentación, equipo médico y dispositivos electrónicos.

Posteriormente, las autoridades realizaron la detención de Alicia “N” y se le vinculó a proceso por los delitos de usurpación de profesiones y lesiones dolosas. De ser hallada culpable, la falsa doctora podría alcanzar una pena que podría superar los 12 años de prisión.

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