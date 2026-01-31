Ataque armado sacude a Temoac y deja herido a su alcalde Valentín Lavín

El alcalde de Temoac, Valentín Lavín, fue víctima de un ataque armado la tarde del viernes en la comunidad de Amayuca, municipio de Jantetelco, al oriente de Morelos. Sujetos no identificados dispararon directamente contra el funcionario, quien resultó herido y fue trasladado de emergencia a un hospital.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

El atentado ocurrió en una zona con antecedentes de hechos violentos, lo que reavivó la preocupación por la seguridad de autoridades y habitantes de la región.

¿Qué pasó exactamente?

El ataque se registró cuando Valentín Lavín se encontraba en Amayuca. Testigos reportaron detonaciones de arma de fuego y una agresión directa.

Autoridades locales aseguraron el área y activaron un operativo de búsqueda, sin resultados inmediatos.

Estado de salud del alcalde de Temoac

Reportes preliminares indican que el edil sufrió heridas que no ponen en riesgo su vida.

Permanece bajo observación médica y recibe atención especializada, sin reporte oficial sobre cirugía.

¿Hay avances en la investigación?

La Fiscalía General del Estado de Morelos aún no emite un comunicado oficial sobre el incidente, pero se espera que inicie una indagatoria para identificar a los responsables. No se reportan detenciones inmediatas ni motivos claros detrás del ataque. En contextos similares en la región, estos eventos suelen vincularse a disputas locales o problemas de seguridad, aunque nada se ha confirmado en este caso.

Antecedentes del alcalde y el municipio

Valentín Lavín gobierna Temoac desde enero de 2025 y ya había ocupado el cargo entre 2019 y 2021. El municipio, ubicado en la zona oriente de Morelos, enfrenta desafíos de seguridad en el pasado. Por ejemplo, en 2018, cuando era alcalde electo, tres familiares de su esposa fueron asesinadas en un ataque armado en Huazulco, un hecho que generó conmoción y que fue investigado por la fiscalía estatal sin resolver públicamente los móviles.

Asesinan a chofer de transporte público en Morelos

Ola de violencia en la comunidad y recomendaciones

El ataque generó inquietud entre habitantes de Temoac y Jantetelco. Autoridades recomiendan informarse por vías oficiales y reportar actividades sospechosas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.