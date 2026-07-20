Detuvieron a Janero Van “N” en Sinaloa; EUA lo busca por vínculos con Los Chapitos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Janero Van “N”, ciudadano estadounidense buscado por presuntos vínculos con Los Chapitos.

De acuerdo a un mensaje en redes sociales este lunes 20 de julio, el arresto en Mazatlán, Sinaloa, se logró gracias a una colaboración entre corporaciones mexicanas y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

En Mazatlán, Sinaloa, personal de @SSPCMexico, @FGRMexico, @SEMAR_mx e @INAMI_mx detuvo a Janero Van “N”, ciudadano estadounidense.

La detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la @DEAHQ.

El individuo es… pic.twitter.com/j1ppgftT5P — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 20, 2026

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Janero Van “N” es acusado de tráfico de drogas en Michigan, EUA

El secretario de seguridad mexicano sentenció que el detenido lleva años siendo buscado por las autoridades estadunidenses, debido a que es investigado por tráfico de estupefacientes en Michigan.

Además, como se mencionó, de estar vinculado con varias células del Cártel de Sinaloa, específicamente con Los Chapitos.

Pese a esto, hasta el momento, el Gabinete de Seguridad Nacional no ha informado sobre el proceso de extradición o las acciones que seguirán tras el arresto, aunque se espera que se trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

Janero Van “N”, uno de los más buscados en EUA

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos establece que la persona detenida en México, cuyo nombre completo es Janero Van-De-Mario Garrett, es uno de los más buscados en Michigan, específicamente en la zona de Livingston.

Además su expediente fue creado desde noviembre 2010, ya que cuenta con una orden de aprehensión vigente que emitió la Corte del Distrito Este de Michigan por el delito de posesión con fines de distribución de sustancias controladas.

Conviene recordar que la detención se llevó a cabo el pasado 17 de julio, según la Secretaría de Marina (Semar).

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