Fin de semana violento en Guanajuato: suman 6 muertos y 3 personas heridas

El último fin de semana ha sido violento en Guanajuato, registrándose seis personas fallecidas y tres heridas en los municipios de Silao, Celeya y León.

🚨 ¡ÚLTIMA HORA! Reportan un hombre s1n vid4 tras una agr3sión arm4da en #Celaya 🔴

Abro hilo: — TV Azteca Bajío (@aztecaBajio) July 18, 2026

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Ataque en Silao, Guanajuato, dejó dos personas muertas

En la colonia Guadalupe, en Silao, se registró un ataque contra civiles por parte de hombres armados. En el sitio murió una mujer que aún no ha sido identificada; mientras que otro hombre, identificado como Leonardo, falleció en el hospital. Asimismo, otra mujer resultó herida.

El hecho violento provocó la movilización de policía y servicios de emergencia, quienes resguardaron la zona.

Ataques en León, Guanajuato, dejaron tres muertos

En la capital del estado se vivieron diversos ataques, el primero fue el pasado sábado 18 de julio en la colonia La Ermita donde murió un hombre de 29 años identificado como Leonardo David, en tanto, Juan, de 30 años, resultó herido. Ambos hermanos presuntamente estaban en un centro de rehabilitación.

En el segundo ataque, en la colonia Valle de Señora, un joven de 25 años fue asesinado a balazos, mientras caminaba por la calle. El tercero fue en la colonia Purísima del Rincón, de 21 años, murió tras un ataque y dos adolescentes (de 16 a 17 años) resultaron heridos.

Ataque en Celaya sorprendió el viernes en Guanajuato

El viernes 17 de julio se registró un ataque en Celaya dejó al sexto muerto de la jornada, ya que se reportó la ejecución de un hombre, aunque no se dio más información.

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