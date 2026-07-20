Acusaron a “El Jimmy” y “Paco Salazar”, exmandos policiacos, por presunta desaparición forzada en Nayarit

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jaime Gabriel Romero Montejo, El Jimmy, y Francisco Alfonso Salazar Velazco, El Paco Salazar, exmandos policiacos, por desaparición forzada contra 56 víctimas directas en el estado de Nayarit.

De acuerdo al comunicado oficial, ambos exfuncionarios públicos también tendrían nexos con grupos criminales y los delitos se habrían cometido mientras realizaban sus actividades públicas, por lo que el Ministerio Público Federal y la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos aportaron los datos de prueba que permitieron la acusación formal.

“Derivado de conductas posiblemente realizadas aprovechándose de su encargo como servidores públicos del estado de Nayarit, y en posible contubernio con integrantes de la delincuencia organizada en agravio de 56 víctimas directas, la FGR obtuvo vinculación a proceso en contra de Jaime “N” y Francisco “N”“, se pudo leer el pasado domingo 19 de julio.

#FGR obtuvo vinculación a proceso contra Jaime “N” y Francisco “N”, por su probable participación en el delito de desaparición forzada, derivado de conductas posiblemente realizadas aprovechándose de su encargo como servidores públicos de #Nayarit, y en posible contubernio con… pic.twitter.com/Qfb7NEzQo5 — FGR México (@FGRMexico) July 20, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Acusación directa contra exmandos policiacos de Nayarit

Específicamente, Jaime “N” fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada, por lo que permanecerá en prisión preventiva oficiosa, mientras que se otorgó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por otro lado, Francisco “N” fue acusado de desaparición forzada y ocultamiento, sepultamiento e inhumación de restos humanos de una persona. Para él se fijó un plazo de seis meses para la investigación, por lo que permanecerá en prisión.

Es importante mencionar que El Paco Salazar era exescolta del exfiscal de Nayarit, Egdar Veytia, quien cumple una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos por conspiración para introducir droga.

Expolicías involucrados en el hallazgo de la fosa de La Saucera

La vinculación a proceso se dio después de que se localizó el predio de La Sausera, en el municipio de Xalisco, en Nayarit, el cual fue señalado como una de las fosas clandestinas más profundas del estado.

Ahí se localizaron 55 cuerpos; sin embargo, las autoridades no han dado a conocer la identidad de éstos.

Finalmente, la Fiscalía dio a conocer que conforme avance el caso seguirá informando con el fin de garantizar el correcto acceso a la verdad y justicia.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.