Un carrito de golf y vehículos deportivos: así aseguraron autos de lujo en Yucatán

La Secretaría de Marina (Semar), en un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró 15 autos de lujo, tras la detención de Justo Aurelio “N”, operador logístico y financiero de un grupo delictivo, en Yucatán.

Se realizaron cuatro órdenes de cateo en distintos puntos de Mérida, después de las investigaciones en las que se identificaron diversos inmuebles usados para actividades ilícitas. Ante ello se obtuvieron órdenes judiciales para intervenir domicilios ubicados en Mérida y la comisaría de Komchén.

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¿Quién es Justo Aureli “N”?

Justo Aurelio “N”, es identificado como uno de los principales operadores financieros y articuladores de esquemas de lavado de dinero para dicho grupo delictivo.

Fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Derivado de labores de inteligencia e investigación, personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutó cuatro órdenes de cateo en Yucatán, donde fue detenido Justo Aurelio “N”, identificado como operador logístico y financiero de un grupo delictivo.



Se aseguraron 15… pic.twitter.com/7TMgryKmba — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 19, 2026

¿Qué objetos se aseguraron en Yucatán?

Además de los autos de lujo se aseguró una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, una bolsa con aparente droga, numerario en dólares, joyería, dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación y de cómputo, así como documentación y medios de almacenamiento digital.

¿Cuál fue la suma asegurada?

Los bienes asegurados, entre ellos los autos de lujo, tienen un valor aproximado de 145 millones 263 mil 946 pesos, lo que representa una afectación financiera de la organización delictiva.

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