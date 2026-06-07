La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Juan Carlos “N”, alías El Kilis, señalado como un objetivo prioritario en Guanajuato por ser generador de violencia en los municipios de León y Silao.

También fue aprehendido Lorenzo “N”, presunto colaborador de El Killis; ambos fueron encontrados por las autoridades en un inmueble ubicado en la calle Molino del Bajío 121, en el municipio de León.

Las detenciones se lograron el pasado sábado 6 de junio tras varios operativos en la entidad que incluyeron cinco órdenes de cateo en distintos puntos, las cuales se obtuvieron tras una investigación de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Detención de "El Killis" La FGR encabezó detención de "El Killis" (Captura de pantalla | FB)

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Aseguran armas y drogas tras detención de “El Killis” en Guanajuato

Tras el arresto, las autoridades aseguraron:

25 cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Un arma de fuego larga también de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

también de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas 18 envoltorios con vegetal verde y seco, parecido a la marihuana

con vegetal verde y seco, 26 envoltorios de sustancia granulada tipo cocaína

tipo cocaína Un paquete tipo bloque con aproximadamente 10 kilogramos de marihuana

Otro detenido en el operativo de Guanajuato

Del total de cinco cateos, en otro inmueble fue detenido Juan Martín “N” en el municipio de Silao. A él se le aseguraron:

Ocho pequeños envoltorios con marihuana

Nueve envoltorios con una sustancia con características similares al cristal

En el resto de los inmuebles no se localizaron objetos ilícitos o se realizaron más detenciones.

Finalmente, la Fiscalía de Control Regional inició una carpera de investigación por la probable comisión de delitos contra la salud; no obstante, el delito más grave sería el uso de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas.

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