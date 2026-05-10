Patricia Acosta Rangel y Katia Citlali Jáuregui Acosta, madre e hija buscadoras, fueron asesinadas a balazos en Salamanca, Guanajuato, en el marco del Día de las Madres. Los perpetradores del ataque se dieron a la fuga.

Tanto Patricia como Katia pertenecían al colectivo “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos” desde 2024, tras la desaparición de Miguel Ángel Jáuregui Acosta, hijo y hermano, quien fue localizado sin vida el 9 de marzo de 2025 en la comunicad La Ordeña.

Las mujeres fueron asesinadas el sábado 9 de mayo cuando viajaba en un vehículo. Los hombres armados las alcanzaron y les dispararon en la colonia 18 de marzo, en la esquina de la calle Estado de México y Estado de Durango. Los servicios de emergencia llegaron al lugar y confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

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Colectivo lamenta asesinato de madre e hija buscadoras

A través de sus redes sociales, el colectivo condenó los asesinatos de estas dos integrantes y publicó una emotiva fotografía con la leyenda “Más allá del dolor y de las sombras existe un lugar de luz donde el amor nunca muere. Allí el tiempo se detiene y la familia se vuelve a encontrar, por siempre unida en el abrazo de paz”.

Su asesinato fue previo a la marcha pacífica que organizaba el colectivo para este domingo 10 de mayo desde la calle Ébano, frente al Estadio Olímpico de la Sección 24, hacia el Jardín Principal de Salamanca, en protesta por los miles de desaparecidos que se reportan la entidad.

Madre e hija buscadoras asesinadas (Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos | Facebook)

Marchas por desaparecidos en el Día de las Madres

Este 10 de mayo, colectivos de padres y madres buscadoras realizan marchas en diversos estados del país, entre ellos la Ciudad de México (CDMX) en protesta por la violencia que les ha quitado a sus hijas e hijos.

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