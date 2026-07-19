Detuvieron a Javier “N” por presunto soborno; ligado a la investigación por asesinato de periodista en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) Puebla detuvo a Javier “N” por presuntos actos de cohecho (mejor conocido como corrupción o soborno) durante la investigación del asesinato del periodista Josué Martínez Contreras el pasado 16 de julio en el municipio de San Martín Texmelucan.

El arresto se llevó a cabo el pasado sábado 18 de julio mientras se realizaban las investigaciones del caso y el detenido intentó ofrecer un soborno a policías, luego de asegurar que sabía que era investigado por el asesinato del comunicador.

Javier “N” fue puesto a disposición del ministerio público, quien decidirá si es vinculado a proceso o tendrá alguna restricción mientras sigue la investigación.

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Javier N. por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, durante actos de investigación relacionados con el homicidio del periodista y docente Josué N. La institución continúa con las diligencias para el esclarecimiento… pic.twitter.com/jWH1XC7oHt — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 19, 2026

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Así fue la detención de Javier “N” en Puebla y la relación con el asesinato del periodista Josué Martínez

Específicamente, mientras los elementos de la Policía de Investigación Estatal buscaban indicios de la investigación, un sujeto se les acercó y aseguró que lo estaban buscando a él, aunque la autoridad se encontraba en la zona por otros indicios.

Por lo que ofreció un automóvil, presuntamente de su propiedad y con endoso de factura instantáneo, además de dinero en efectivo para que no fuera arrestado.

“Los agentes rechazaron de inmediato el ofrecimiento, la informaron que dicha conducta constituía un probable hecho delictivo y procedieron a su detención por el delito de cohecho”, se pudo leer en el comunicado.

Hasta el momento, no se ha demostrado que tenga implicación directa en el caso; sin embargo, debido a su actitud continúa la investigación.

¿Qué se sabe del asesinato del periodista Josué Martínez en Puebla?

El pasado jueves se confirmó el asesinato del periodista Josué Martínez, quien era director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, a sólo unos metros de su domicilio.

De acuerdo a las autoridades, el también docente y abogado de 39 años fue baleado, mientras se encontraba acompañado por su hijo de 13 años. Al llegar paramédicos y policías confirmaron que ya no tenía signos vitales.

La Fiscalía del estado aseveró que continúa con la investigación y adelantó que seguirá actuando con firmeza, imparcialidad y apego a la ley.

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