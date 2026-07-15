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La entrega del piloto de “El Mayo” a Estados Unidos muestra de un gobierno torpe

La FGR quiere respuestas sobre la salida de “El Mayo” de México, pero entregó al piloto sin investigación y sin conocer su rol en el Cartel de Sinaloa.

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Por: Manuel López San Martín