Skip to main content
en vivo
TV Azteca
Azteca UNO
Azteca 7
Deportes
Noticias
adn Noticias
Videos
Regionales
Aguascalientes
Baja California
Bajío
Chiapas
Chihuahua
Ciudad Juárez
Guerrero
Jalisco
Laguna
Michoacán
Morelos
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Veracruz
Yucatán
a más +
adn Noticias
En vivo
Trámites
Ciudad
Tiempo Libre
Entretenimiento
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Conductores
Voces adn Noticias
Enlace Latino
México
Es Tendencia
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
Entretenimiento
MasterChef
Ventaneando
Venga La Alegría
Deportes
Automovilismo
Fut Azteca
Champions League
Esports
Box Azteca
Otros Deportes
FIA
Política
Finanzas
Salud y Educación
Seguridad
Estados
Mundo
Opinión FIA
Tendencias
En vivo
Las imágenes destacadas del panorama nacional e internacional
Conecta
Trámites
México
Ciudad
Es Tendencia
Tiempo Libre
Entretenimiento
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Conductores
Voces adn Noticias
Enlace Latino
Autores
Suscríbete
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Se formó la tormenta tropical “Elida” en el Pacífico, cerca de Cabo San Lucas, Baja California Sur
/
Política
/
Video
La entrega del piloto de “El Mayo” a Estados Unidos muestra de un gobierno torpe
La FGR quiere respuestas sobre la salida de “El Mayo” de México, pero entregó al piloto sin investigación y sin conocer su rol en el Cartel de Sinaloa.
Metadatos del artículo
Publicado
15/07/2026
🕐
23:04
Actualizado
🕐
23:06
Por:
Manuel López San Martín
Compartir en Facebook
Compartir en X (Twitter)
Compartir en WhatsApp
02:38
Ximena Ochoa
Ulises Lara deja la FGR en medio de la polémica
05:01
Ximena Ochoa
Diputado del PAN, César Damián Retes, pidió licencia para Marina del Pilar en Baja California
00:55
Ximena Ochoa
Captan a Armando Ayala en limusina y desata críticas en Baja California pues busca gobernar el estado
03:43
Ximena Ochoa
En Michoacán avanza propuesta para sustituir policías locales por la Guardia Nacional