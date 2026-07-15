Cayó “El Nico”, presunto fundador y líder de “Los Tanzanios”, en Iztapalapa, CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo en Iztapalapa a Nicolás “N”, El Nico, señalado como presunto fundador y líder de Los Tanzanios, una agrupación señalada de narcomenudeo y generadora de violencia en diversas alcaldías de la capital.

Además de violencia y venta de drogas, las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) lo investigan por su probable participación en diversos casos de secuestro y extorsión en la zona oriente de la urbe.

Tras su detención, El Nico fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde esperará que la autoridad correspondiente dicte su futuro judicial.

Aprehendimos a Nicolás “N” por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.



De acuerdo con la investigación, es señalado como fundador de “Los Tanzanios”, considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona oriente de… pic.twitter.com/eksnlLILR4 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 15, 2026

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¿Quién es “El Nico” y por qué era objetivo prioritario en CDMX?

Tanto la Fiscalía de CDMX como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tenían identificado a Nicolás “N” no solo como uno de los fundadores, sino como el líder de Los Tanzanios desde 2005.

De acuerdo a investigaciones, habría asumido el control del grupo criminal tras la detención de Juan Manuel García González, El Chacal, un exintegrante de las Fuerzas Armadas.

No es la primera vez que es detenido, ya que fue aprehendido en 2023 en la colonia Agricola Oriental, en aquella ocasión se le fue decomisada droga.

¿Quiénes son “Los Tanzanios”?

En el sexenio anterior, durante una conferencia de prensa, la Fiscalía de la Ciudad de México describió a Los Tanzanios como “una banda delictiva que después extendió sus actividades a la venta de droga, extorsión de tianguistas y transporte público”.

Y es que, de acuerdo a reportes, las actividades ilícitas iniciaron siendo robos a transeúntes, así como asaltos en el transporte público de la alcaldía Iztapalapa a inicios del siglo.

Actualmente tienen presencia en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Cuauhtémoc en la CDMX, mientras que se han expandido a los municipios de Chalco y Valle de Chalco en el Estado de México (Edomex).

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