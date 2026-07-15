“Ya no sabe cómo enderezar sus yerros”: Jaime Bonilla rechaza dichos de Marina del Pilar

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, rechazó haber participado en la presunta “trampa” o en las reuniones que, de acuerdo con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, sostuvo con supuestos agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses.

Esto lo informó mediante un comunicado difundido la tarde de este miércoles, horas después de que Ávila Olmeda culpará al ex gobernador de coordinar la reunión con supuestas autoridades estadounidenses en la que se le escucha presuntamente negociando información de seguridad, para resolver el retiro de su visa.

La gobernadora se encuentra en medio de una crisis de pánico debido a las investigaciones que le siguen por narcoterrorismo en los Estados Unidos — respondió Bonilla.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Consideró “ilógico” que él pudiera haberle facilitado contactos, asesores o recursos para ayudarla a enfrentar una situación que, según dijo, ella misma ha hecho pública, pese a que lo identifica como un adversario político.

“Es ilógico que a quien ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la Gobernadora Marina del Pilar”, señaló.

El actual coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el estado también cuestionó que cuando se filtró el primer audio, la gobernadora manejó una versión diferente a la actual.

“Cuando llega la segunda filtración ya no sabe cómo enderezar sus yerros y es cuando rompe la ‘caja de emergencia’ para sacar a su ‘villano favorito”.

A partir de ello, sostuvo que la mandataria morenista debería aclarar diversos aspectos relacionados con esos encuentros y las circunstancias en las que, afirmó, habrían ocurrido.

Finalmente, informó que su equipo jurídico analiza las acciones legales que podrían emprender para proteger su honor y reputación.

¿Qué dijo Marina del Pilar sobre Jaime Bonilla?

La mandataria acusó al político de tenderle una trampa, esto en relación con la llamada con supuestos agentes de EUA cuyo audio fue filtrado esta semana.

Contó que fue en diciembre de 2025 cuando aceptó un ofrecimiento de ayuda de Jaime Bonilla con respecto a su visa de turista, que fue cancelada por Estados Unidos.

“Me ofreció reunirme con personas de Estados Unidos para platicar sobre el tema de mi visa. Confié de buena fe en mi antecesor. Tuve esa reunión, de la cual se han difundido ciertos fragmentos. Hoy queda claro para todos que fue una trampa”, declaró en conferencia de prensa este miércoles 15 de julio.

Niega el ex gobernador de BC, Jaime Bonilla, que le haya tendido una trampa a Marina del Pilar



“Le pediría que despierte porque sigue soñando con una llamada mía”



La gobernadora lo acusó de engañarla y planear reuniones con supuestos agentes del FBI



📹 @ZETATijuana pic.twitter.com/kXE6IwdJwo — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 16, 2026

Remarcó que los audios publicados por el periodista Héctor de Mauleón están sacados de contexto.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.