Periodista de LA Times sostiene señalamientos contra Américo Villarreal y Alfonso Durazo: “Ellos están sin VISA”

Tras darse a conocer que habrían revocado las visas para entrar a Estados Unidos (EUA) a los gobernadores de Tamaulipas y Sonora, Américo Villarreal y Alfonso Durazo, respectivamente, el periodista de Los Ángeles Times, Steve Fisher, defendió su postura, pese a la negativa de ambas administraciones tras la publicación del reportaje.

En entrevista con el programa Ya Nadie Está Dormido de adn Noticias, el comunicador puntualizó que su investigación apunta a que los mandatarios locales ya no tendrían visa, pero que contarían con un esquema migratorio que se da a aquellos que colaboran con las autoridades estadunidenses.

Asimismo, sentenció no sabe si los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya colaboraron; sin embargo, apunto que no es normal que cuenten con permisos especiales para entrar al país si se les fue retirada la visa.

“Es importante (...) decir que no me han confirmado mis fuentes si los dos gobernadores están cooperando, lo que sí es que tienen ese tipo de permiso que normalmente está usado para este tipo de situaciones (cooperación con EUA)”, refirió.

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¿Por qué Alfonso Durazo y Américo Villarrea pueden entrar a EUA si no tiene visa?

De acuerdo al comunicador, los gobernadores morenistas cuentan con Beneficio Público Significativo (Significant Public Benefit en inglés), el cual permite una entrada condicional al país, el cual se usa habitualmente para ciudadanos extranjeros que entran a EUA a cooperar o testificar en asuntos propios o de terceros.

“Lo que pude encontrar, a través de mis fuentes y corroborar, es que justo las visas de los dos gobernadores habían sido revocadas, pero autoridades de EUA les habrían dado un parole, que es un permiso para entrar al país”, puntualizó este miércoles 3 de junio.

🗣️⚠️ Steve Fisher (@Stevelfisher), periodista de Los Angeles Times (@latimes), asegura que Estados Unidos ha revocado las visas de los gobernadores morenistas Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) y Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) por investigaciones sobre presuntos vínculos con… pic.twitter.com/mNPwHrKLwb — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 3, 2026

¿De qué estarían investigando a los gobernadores morenistas?

La investigación periodística apunta a que la visa del gobernador de Sinaloa, Alfonso Durazo, habría sido cancelada por presuntos vínculos con el crimen organizado; no obstante, tendría que viajar recurrentemente a Estados Unidos debido a problema médico.

En tanto, el mandatario de Tamaulipas, Américo Villarreal, es investigado por presunto contrabando de combustible, señalamientos que prensa mexicana ya ha revelado.

“(El gobernador de Sinaloa) está siendo investigado (...) por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. En el caso del gobernador de Tamaulipas que está vinculado a temas de huachicol”, continuó.

Ante esto, el periodista confirmó que, tal como le pasó al exgobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, las indagatorias contra funcionarios mexicanos son parte de una campaña anticorrupción en EUA.

Periodista reacciona a la negativa de su reportaje

Finalmente, tras darse a conocer el reportaje, tanto el Gobierno de Sonora como el de Tamaulipas negaron las afirmaciones y aseguraron que los mandatarios cuentan con visa; sin embargo, aunque dijo respetar las palabras, defendió su trabajo y la credibilidad de sus fuentes.

“Entiendo perfectamente bien y respeto sus puntos de vista (...), pero yo me quedo firme en lo que me han dicho mis fuentes y sigo con mucha confianza en lo que dice mi artículo”, refirió.

Asimismo, puntualizó que el propio mandatario de Tamaulipas respondió a sus dudas antes de publicar el reportaje; sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta por parte de la administración sonorense.

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