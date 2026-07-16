Asesinan en Puebla a Josué Martínez Contreras, periodista y director de noticias

¡La violencia contra los periodistas continúa! El comunicador y director de noticias, Josué Martínez Contreras, fue asesinado a balazos en Puebla, confirmó el gobierno municipal de San Martín Texmelucan.

El periodista Josué fue atacado a balazos en la calle Leona Vicario de la colonia San Lucas Atoyatenco, pocos días después de recibir amenazas de muerte. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores lo interceptaron y después de dispararle en seis ocasiones se dieron a la fuga.

🚨#AlertaADN



Asesinan a Josué Martínez Contreras, director del medio de comunicación Noticias San Martín Texmelucan, en Puebla pic.twitter.com/e4G8j5WQUN — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 16, 2026

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