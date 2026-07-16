Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Revelan la causa de muerte del actor Sam Neill, “estuvo muy enfermo las últimas semanas”
/Seguridad/Nota

Asesinan en Puebla a Josué Martínez Contreras, periodista y director de noticias

Después de asesinar al periodista Josué Martínez Contreras, los agresores se dieron a la fuga

Metadatos del artículo

1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

¡La violencia contra los periodistas continúa! El comunicador y director de noticias, Josué Martínez Contreras, fue asesinado a balazos en Puebla, confirmó el gobierno municipal de San Martín Texmelucan.

El periodista Josué fue atacado a balazos en la calle Leona Vicario de la colonia San Lucas Atoyatenco, pocos días después de recibir amenazas de muerte. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores lo interceptaron y después de dispararle en seis ocasiones se dieron a la fuga.

En breve más información...

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO