Hallan sin vida a Karen Miranda Ayala: “no sabes el dolor que estamos pasando mi flaquita”

Karen Miranda Ayala Torres, joven desaparecida en Tonalá, Jalisco, fue encontrada sin vida. Tras días de incertidumbre su familia confirmó el deceso y usó las redes sociales para expresar el intenso dolor por el que están pasando en estos momentos tan difíciles.

La familia emprendió una campaña de difusión en redes sociales para saber del paradero de la joven, sin embargo, luego de seis días desaparecida, confirmó la trágica noticia. El cuerpo de Karen Miranda, de tan solo 20 años, habría sido encontrado en un barranco, sin embargo, las autoridades todavía no dan detalles oficiales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo reaccionó la familia de Karen Miranda en Jalisco?

Samanta Torres, prima de Karen, escribió “no sabes el dolor que estamos pasando en estos momentos mi flaquita, te vamos a extrañar muchísimo Miranda. Dale mucha fuerza a toda la gente que te ama, en especial a tu mamá, ya eres nuestro ángel y no la voy a soltar. Te amo, hasta siempre”.

Su amiga Adriana S. Valenzuela, dijo tener el corazón roto tras la terrible noticia y le agradeció a Karen por todos los buenos momentos que compartieron juntas.

¿Qué se sabe de la desaparición de Karen Miranda Ayala?

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco compartió su ficha y en ella especificó que Karen Miranda había sido vista por última vez el 6 de julio, en Tonalá. Entre las señas particulares estaba el tatuaje de la palabra “resiliencia” y una paloma en su codo.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre el hallazgo de Karen Miranda, pero se espera que pronto compartan datos y los avances de la investigación.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.