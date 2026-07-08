México escala confrontación por caso de “El Mayo” Zambada; Ken Salazar niega participación de EUA

Autoridades acusaro al exembajador Ken Salazar de mentir, porque aseguró que agentes del FBI no participaron en la detención de “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024.

La Fiscalía General de la República señaló que Estados Unidos hizo un pacto al margen de la ley ya que el Mayo fue secuestrado dos días después de que Ovidio Guzmán se apegó al programa de testigos protegidos.

El mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar, en suelo mexicano, a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país. todo apunta a que estaríamos de cara a 3 situaciones graves", dijo Ernestina Godoy, fiscal de la República.

FGR omite detalles sobre hechos en Sinaloa

Pero más allá de las acusaciones, la FGR no mencionó detalles de los hechos en México, de la red de funcionarios que protegían al narcotraficante, como tampoco del homicidio del exrector Héctor Melesio Cuén ni de la alteración de la escena del crimen.

Tampoco explicó por qué reservaron durante 5 años los expedientes del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el senador, Enrique inzunza.

Admiten omisión en caso del piloto que trasladó a El Mayo Zambada

La autoridad judicial aceptó que cometió una omisión en el caso del piloto que llevó al capo a Texas.

México lo identificó después de que EUA lo deportó; sin embargo, siguió comientiendo delitos en territorio mexicano; por lo que fue detenido por portación de arma de fuego, pero sin integrar una investigación fue enviado nuevamente a la Unión Americana.

Señalan que no hay pruebas para detener a narcopolíticos de Morena

La autoridad insiste en que no hay pruebas que vinculen a Rubén Rocha y a otros 9 funcionarios públicos de nexos con Los Chapitos

“No ha habido pruebas concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano, como se ha explicado en su momento“, dijo David Boone de la Garza, fiscal de control regional de la FGR.

A dos años de la caída de El Mayo, el gobierno de Morena insiste en que sus funcionarios son inocentes, que EUA mintió y que nadie le quiere informar qué fue lo que sucedió en Sinaloa.

Después de la conferencia de la Fiscalía, el exembajador Ken Salazar respondió que sí dijo la verdad en el caso Zambada porque el avión, el piloto y el operativo no pertenecían a los Estados Unidos.

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