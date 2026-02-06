Golpe al Cártel de Sinaloa: Detienen en Querétaro a “El Flaco” y a 29 más de “Los Salazar”

Derivado de labores de la Unidad de Inteligencia Naval, se logró la captura de Diego "N", alias "El Flaco", operador de la organización "Los Salazar", afín al Cártel de Sinaloa, así como de 29 personas más en Querétaro.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la acción fue resultado de una investigación de cuatro meses que incluyó análisis de patrones delictivos, así como labores de vigilancia fija y móvil. Con base en estos trabajos de inteligencia, se ejecutaron 12 cateos simultáneos en distintos puntos de la entidad.

¿Cómo fue la captura de "El Flaco"?

El operativo contó con la participación coordinada de elementos de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro (SSCQro) y la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

"En un operativo interinstitucional se ejecutaron 12 órdenes de cateo en distintos domicilios de la capital, donde se detuvo a 21 hombres y nueve mujeres, entre ellos al líder de la célula delictiva", indicó la SSPC en un comunicado .

Diego "N" era responsable de coordinar la venta y distribución de droga en la capital queretana, el tráfico de armas, agresiones contra grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento para la organización.

Durante los cateos aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

