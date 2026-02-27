Asesinan a madre buscadora Rubí Patricia Gómez en Mazatlán, Sinaloa

Durante la tarde de este viernes fue asesinada la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán, Sinaloa, informó la fiscalía del estado tras localizar el cuerpo al interior de una vivienda.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa indicó que la víctima formaba parte de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas.

En el sitio elementos de la Policía de Investigación, así como personal de la Dirección de Servicios Periciales, realizaron las diligencias correspondientes para el procesamiento del lugar.

El asesinato de la madre buscadora Rubí Patricia Gómez-Tagle, en Sinaloa, nos duele como nación. Nos lastima en lo más profundo. Porque cuando matan a una madre que busca a su hijo, están asesinando también la esperanza de miles de familias mexicanas.



Apuñalan a madre buscadora Patricia Gómez

Según datos de la autoridad judicial, la mujer presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, presuntamente producidas por arma punzocortante.

Indicó que ya comenzó con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que sucedió.

Colectivo de madres buscadoras confirma hallazgo de Patricia Gómez

El colectivo Sabuesos Guerreras dijo en un comunicado que se trata de un mensaje de la delincuencia organizada, ya que justo fue ultimada durante una visita presidencial en la entidad.

“El asesinato de una madre buscadora durante una gira presidencial es un mensaje de impunidad absoluta por parte de los perpetradores”, dijo.

La mujer de 38 años era parte del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Corazones Unidos por una Misma Causa en Mazatlán. De acuerdo con Laura Ivonne Valdez Ramírez, integrante y fundadora del mismo colectivo, este viernes acudirían a las instalaciones de la FGE y posteriormente trasladarse a una jornada de búsqueda en la zona de El Verde, Concordia.

En México, más de 133 mil personas están desaparecidas, por lo que un innumerable número de familiares viven una búsqueda constante. Miles de mujeres recorren fosas y oficinas públicas para tratar de encontrar a sus hijos.

Madres buscadoras colocan “el árbol de los desaparecidos” en CDMX

