Detienen a Daniel “N” alias ‘El Cubano’, líder del Cártel de Sinaloa y buscado por el FBI

El Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que se logró la detención de Daniel Alfredo “N” alias ‘El Cubano’, esto tras un importante operativo de seguridad llevado a cabo en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con la información de las autoridades de seguridad, Daniel Alfredo “N” es considerado como uno de los líderes criminales del Cártel de Sinaloa en la región, esto gracias a que se dedicaba a la producción y trasiego de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos (EUA).

¿Qué se sabe de la detención de El Cubano?

Según con el comunicado emitido por el Gobierno de México, la detención de ‘El Cubano’ se logró tras acciones de seguridad implementadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la misma SSPC, así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

Las autoridades mexicanas mencionaron que las acciones fueron el resultado de las labores de investigación e inteligencia, por lo cual se pudo cumplimentar una orden de aprehensión en Mazatlán, Sinaloa en contra de este sujeto considerado como uno de los objetivos principales por el FBI.

Tras su detención y luego de ser puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, se informó que ‘El Cubano’ fue trasladado a la Ciudad de México (CDMX) en donde continuará con los procesos correspondientes.

¿De qué se le acusa a El Cubano?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, ‘El Cubano’ es señalado como el líder de una célula criminal del Cártel de Sinaloa con una fuerte presencia en la zona norte de México.

A Daniel Alfredo “N” se le señala principalmente por la fabricación y la distribución de narcóticos sintéticos con la finalidad de que lleguen hasta el territorio de los Estados Unidos.

