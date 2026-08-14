El momento exacto en que una estructura que se desprendió y cayó sobre una camioneta en movimiento en Interlomas, Estado de México, quedó registrado en video.

El accidente ocurrió este viernes 14 de agosto sobre la vialidad de la Barranca, frente a Paseo Interlomas, en el municipio de Huixquilucan.

🚨#ÚLTIMAHORA | Estructura cae sobre una camioneta frente a la plaza comercial Paseo Interlomas; hay al menos una persona herida. pic.twitter.com/90BaxJyN44 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 14, 2026

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Momento exacto de la caída de estructura en Interlomas

De acuerdo con los primeros reportes, una revolvedora impactó la estructura, provocando que una parte cayera sobre la vialidad en el momento justo en el que iba pasando una camioneta.

En las imágenes captadas por una cámara del C5 se observa cómo la estructura cae de manera repentina sobre el vehículo que circulaba sobre la vialidad de la Barranca, a la altura de Paseo Interlomas.

🚨 🎥 ¡MOMENTO EXACTO! Cae enorme estructura sobre vehículo y deja un muerto.

Una camioneta que transitaba por Bulevar Interlomas, frente a Paseo Interlomas, fue aplastada por una estructura metálica. Autoridades confirmaron el fallecimiento de la conductora 🚧 🚘 pic.twitter.com/rTq3CMgkSQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 14, 2026

Tras el accidente, servicios de emergencia llegaron al lugar para atender el accidente y remover los escombros sobre la vialidad.

Una persona fallecida por accidente en Interlomas

Autoridades en la zona confirmaron que tras el accidente afuera de Paseo Interlomas, una mujer perdió la vida en el lugar de los hechos.

La mujer que murió en este accidente era la conductora del vehículo sobre el que cayó la estructura.

Los paramédicos realizaron las labores de ayuda; sin embargo, al llegar confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Autoridades investigan el accidente en Interlomas

Tras el accidente, la zona fue acordonada y las autoridades comenzaron con las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el Servicio Médico Forense acudieron a realizar las labores correspondientes.

La propia FGJEM será la encargada de dar la versión oficial de cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

La avenida Paseo Interlomas fue cerrada por ambos sentidos, generando un tráfico intenso en la zona del accidente.

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