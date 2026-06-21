A pesar de que hoy es domingo y hay una disminución en el tránsito, varias carreteras son afectadas por bloqueos ocasionados por fuertes accidentes, obras de mantenimiento, efectos del clima y presencia de manifestantes.

Las autopistas México-Cuernavaca, Chamapa-Lechería y la México-Querétaro son de las más afectadas y que presentan embotellamientos. En adn Noticias te decimos minuto a minuto la situación de las carreteras para que tomes tus precauciones.

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