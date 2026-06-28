Buscan y activan Alerta Amber a Zoé Zuzet Fernández, de 16 años; desapareció en alcaldía Benito Juárez, CDMX

¿La reconoces? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) busca a Zoé Zuzet Fernández Añorve, una joven de 16 años que fue vista por última vez el miércoles 14 de junio en la colonia San Simón Ticumac, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la denuncia fue recibida el viernes 26 de junio, desde entonces siguen las investigaciones y se activó Alerta Amber para dar con el paradero de la menor.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Zoé Zuzet Fernández Añorve, de 16 años, vista por última vez el pasado 24 de junio, en la colonia San Simón Ticumac, alcaldía Benito Juárez. pic.twitter.com/UAlOKBL7Yl — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) June 26, 2026

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Ficha de búsqueda de Zoé Zuzet Fernández Añorve; despareció en CDMX

Las autoridades describen a la menor como una joven de 1.6 metros de estatura, complexión mediana y tez morena clara.

Asimismo, tendría cabello negro ondulado, ojos café oscuro; además, la última vez que fue vista vestía una playera de México y pantalón de mezclilla, así como dos perforaciones en la nariz y perforación en la lengua.

Menores con ficha de búsqueda activa en CDMX hoy 28 de junio

Las autoridades también dieron a conocer a los menores que cuentan con ficha de búsqueda activa con Alerta Amber:

Xóchitl Yalitza Reyes Morena , de 17 años, vista por última vez el 26 de junio en la colonia Cuautepec Barrio Alto, en la alcaldía Gustavo A. Madero

, de 17 años, vista por última vez el 26 de junio en la colonia Cuautepec Barrio Alto, en la alcaldía Gustavo A. Madero Eli Gabriel Pérez Chávez , de 16 años, visto por última vez el pasado 27 de junio en la colonia San Clemente Sur, alcaldía Álvaro Obregón

, de 16 años, visto por última vez el pasado 27 de junio en la colonia San Clemente Sur, alcaldía Álvaro Obregón Justin Axel De Jesús López , de 14 años, visto por última vez el 25 de junio en la colonia Ampliación Selené, alcaldía Tláhuac

, de 14 años, visto por última vez el 25 de junio en la colonia Ampliación Selené, alcaldía Tláhuac Aleshka Valentina Hernández Hernández, de 17 años, visto por última vez el 26 de junio en la colonia Anáhuac Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo

Nahomi Yonajadi Contreras Ortiz , de 17 años, vista por última vez el pasado 26 de junio en la colonia Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza

, de 17 años, vista por última vez el pasado 26 de junio en la colonia Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza María Guadalupe Ocampo Vargas , de 13 años, vista por última vez el 26 de junio en la colonia Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza

, de 13 años, vista por última vez el 26 de junio en la colonia Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza Emiliano Gutiérrez Barragán , de 15 años, visto por última vez el pasado 24 de junio en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero

, de 15 años, visto por última vez el pasado 24 de junio en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero Alicia Amador Mejía, de 5 años, vista por última vez en compañía de su madre el pasado 21 de junio en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc

Menores localizados en CDMX hasta hoy 28 de junio

Por otro lado, estos son los jóvenes que fueron localizados hasta este domingo 28 de junio:

Inés Guadalupe García Lezama

García Lezama Genesis Jael Sánchez Moreno

Sánchez Moreno Pamela Arandu González Belmont

González Belmont Daniel Emiliano Méndez Méndez

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