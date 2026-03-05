Otra estudiante de la UAEM desaparecida, esto se sabe de Karol Toledo

Karol Toledo Gómez, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), de tan solo 18 años, está desaparecida, confirmaron tanto la Fiscalía de la entidad como la institución educativa.

La desaparición de la estudiante de la Escuela de Estudios Superiores ocurre a pocos días de que el cuerpo de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, también de la UAEM, fuera encontrado en la zona norte de Cuernavaca.

Buscan a Karol Toledo, estudiante desaparecida de la UAEM

¿Qué se sabe de la desaparición de Karol Toledo?

Karol Toledo fue reportada como desaparecida el 2 de marzo y de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado fue vista por última vez en Mazatepec, Morelos.

La joven mide 1.48 metros, es de complexión delgada, tiene tez blanca, ojos negros, cabello negro y rizado, un tatuaje en forma de corazón en la mano izquierda y un lunar de lado izquierdo de la cara. La última vez que fue vista llevaba un pantalón de mezclilla azul, blusa con rayas y tenis del número 22.5.

Protestas por feminicidio de Kimberly Joselin y desaparición de Karol Toledo

Mientras que la comunidad estudiantil de la UAEM se manifestó por el feminicidio de Kimberly Joselin Ramos, familiares y amigos realizaron bloqueos en la zona sur de la entidad tras la desaparición de Karol Toledo.

Bajo el lema "Karol, escucha, esta es tu lucha", familiares de la estudiante se manifestaron sobre la carretera Alpuyeca-Grutas, para exigir la localización con vida de la joven.

Por su parte, la UAEM expresó su profunda preocupación y aseguró que ya realiza un acompañamiento a su familia en estos momentos de angustia e incertidumbre. A su vez, realizó un llamado a las autoridades para que se realicen acciones inmediatas que permitan avanzar en su localización.