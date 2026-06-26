Caso Roxana Guzmán revive la crisis en Veracruz: estado más letal para ejercer el periodismo en México

La desaparición de la periodista Roxana Guzmán Ramírez ocurrida a principios de este mes de junio en el municipio de Nanchital, vuelve a encender las alertas acerca de la seguridad de quienes ejercen el periodismo en Veracruz, estado que durante los últimos años ha sido señalado por organizaciones nacionales e internacionales como el más peligroso para los periodistas en México.

Cabe señalar que el caso Roxana Guzmán generó una gran indignación luego de que se difundieran los videos con las imágenes en las que se observa al menos a un par de sujetos armados mientras irrumpen en la vivienda de la comunicadora para llevársela por la fuerza.

Un episodio que reaviva el debate acerca de la violencia que enfrehtan los periodistas y comunidadores en la entidad.

¿Por qué Veracruz es considerado el estado más letal para periodistas? Especialistas atribuyen esta situación a factores como la impunidad, la presencia de grupos del crimen organizado y las amenazas constantes contra comunicadores que cubren temas de seguridad, corrupción y política.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué Veracruz es considerado como el más letal para los periodistas?

Diversas organizaciones, entre las que se destaca Artículo 19, han documentado que Veracruz concentra el mayor número de periodistas asesinados en México desde el años 2000, convirtiéndo a la entidad como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo y la libertad de expresión.

A esta situación se suman las cifras del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que han señalado en reiteradas ocasiones a México como uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.

Especialistas atribuyen esta situación a factores como la impunidad, la presencia y dominio de grupos del crimen organizado, además de las amenazas constantes contra los comunicadores que cubren temas de seguridad, corrupción y política.

¿Qué dicen las organizaciones defensoras de la prensa?

Organizaciones como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas inisiten en la necesidad de fortalecer las investigaciones, además de combatir la impunidad en los delitos cometidos contra periodistas.

¿Qué pasó con Roxana Guzmán?

La periodista fue privada de su libertad durante la jornada del pasado 2 de junio en su domicilio ubicado en el municipio de Nanchital en el estado de Veracruz, el un hecho que fue captado por cámaras de seguridad.

Las imágenesmuestras como hombres armados irrumpen en su vivienda y se la llevan por la fuerza.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad.Suscríbete nuestro canal de Telegramy lleva la información en la palma de tu mano.