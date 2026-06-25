Detuvieron al “Sierra 1″, líder del Cártel de Altozano; vinculado a extorsión de comerciantes en Michoacán

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Ernesto Rafael “N”, alías Sierra 1 y presunto líder del Cártel de Altozano, en Michoacán.

Por medio de un comunicado y en redes sociales, el funcionario calificó al aprehendido como uno de los principales generadores de violencia en Morelia, además lo vinculan con extorsiones, homicidio y secuestro en la entidad.

En Michoacán fue detenido Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia y presuntamente relacionado con extorsiones, homicidio y secuestro.

La operación fue encabezada por la @SSeguridad_Mich y… pic.twitter.com/l3tnmgkd9w — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 25, 2026

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El “Sierra 1″ escapó dos veces: García Harfuch

En su mensaje en redes sociales, García Harfuch confirmó que Ernesto Rafael “N” logró evadir a las autoridades en dos ocasiones; no obstante, ahora fue aprehendido tras un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad de Michoacán, la Secretaría de Marina (Semar), SSPC y la Guardia Nacional.

Además, contaba con orden de aprehensión vigente y está relacionado con la investigación del homicidio de un productor mezcalero en Michoacán, información que confirmó la Fiscalía de la entidad.

Se trata del empresario mezcalero Sergio R., el cual ocurrió el 22 de mayo del año pasado sobre la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre. Además, es señalado por el secuestro agravado de tres hombres también en 2025.

No es lo único, ya que las autoridades michoacanas también investigan su participación en delitos de alto impacto, la mayoría vinculados al Cártel de Altozano, quien son señalados de extorsión a madereros y comerciantes, así como mantener asolados a ambientalistas de la zona.

Decomisan armas durante la detención del “Sierra 1″

Finalmente, las autoridades informaron que durante la detención fueron localizadas armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como “diversas dosis de sustancias con características de narcótico”.

Asimismo, detuvieron a una mujer identificada como su pareja; ambos fueron aprehendidos “en flagrancia” por su posible responsabilidad en delitos contra la salud.

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