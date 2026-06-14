La mañana de este sábado 13 de junio la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) confirmó el brutal asesianto de Joel Ángel Bravo, quien fuera el presidente municipal de San Miguel Amatitlán y el cual fue acribillado a las afueras de su hogar en la misma demarcación ya referida.

De acuerdo con la información preliminar dada a conocer por las mismas autoridades, el asesinato del presidente municipal ocurrió en la región de la Mixteca, por lo cual se implementaron una serie de operativos para dar con los responsables del asesinato.

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Asesinan a Joel Ángel Bravo, presidente municipal de San Miguel Amatitlán

Fue a través de un comunicado emitido vía redes sociales, que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer que Joel Ángel Bravo perdió la vida derivado de los múltiples disparos con arma de fuego que recibió en la región conocida como la Mixteca.

Se detalló que equipos multidisciplinarios de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), desplegaron diversos cercos en la zona para intentar dar con los responsables, así como para realizar el levantamiento del cuerpo.

=FISCALÍA INFORMA=



Investiga FGEO homicidio de presidente municipal de San Miguel Amatitlán; junto a Gabinete de Seguridad despliegan operativo interinstitucional en la Mixteca



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informa que, junto al Gabinete de Seguridad, inició… pic.twitter.com/BdAD2sarRG — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) June 13, 2026

Implementan operativos tras asesianto de Joel Ángel Bravo

Vale la pena mencionar que luego de que se confirmara la muerte de Joel Ángel Bravo, la misma FGE detalló que se realizan investigaciones ministeriales y periciales para determinar el modus operandi, así como para dar con los responsables.

“Tras tener conocimiento del ataque en dicha comunidad, la Institución de procuración de justicia activó de forma inmediata los protocolos de investigación para delitos de alto impacto”, se lee en el comunicado de la Fiscalía local.

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