La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) anunció este miércoles 10 de junio que, como parte de las acciones para esclarecer el homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan asesinado en noviembre pasado, se ofrecerá una recompensa para dar con uno de los presuntos responsables en este caso.

De acuerdo con la Fiscalía Michoacana, se ofrece una recompensa para quien aporte información que aporte en la localización y detención de José Manuel Jiménez Miranda, quien fuera jefe de escoltas del edil asesinado. De acuerdo con la institución, se le busca por el delito de homicidio calificado.

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¿Cuánto se ofrece de recompensa por localizar a José Manuel Jiménez Miranda?

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía de Michoacán, el monto ofrecido es de 100 mil pesos mexicanos.

Quien cuente con información que aporte a la localización y detención de Jiménez Miranda, puede compartirla a través de la línea telefónica 800 890 81 06, o bien a través de la dirección de correo electrónico recompensas@fiscaliamichoacan.gob.mx.

La FGE Michoacán mantiene activa la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, relacionado con el homicidio de Carlos Manzo. Se ofrece recompensa de 100 mil pesos por información útil para su localización.

➡️ https://t.co/hm13FfwhDW pic.twitter.com/hXwbmpz2oc — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) June 10, 2026

Hermano de Carlos Manzo celebra búsqueda de exjefe de escoltas

Juan Manzo Rodríguez, hermano de Carlos Manzo, celebró la publicación de la Fiscalía con la que se pretende acelerar la investigación de este caso, señalando directamente a Jiménez Miranda como uno de los responsables del asesinato de su hermano.

“Después de mucha insistencia y trabajo se logra la publicación del jefe de escoltas, quien huyó de la justicia desde hace ocho meses y quien tiene mucho que explicar en el atentado a mi hermano, Carlo Manzo”, escribió Juan Manzo Rodríguez a través de redes sociales.

En contraparte, Grecia Quiroz, viuda del alcalde asesinado, defendió al principio a Jiménez Miranda y el resto de su cuerpo de escoltas, tras los primeros indicios de su probable participación en el ataque que acabó con la vida del edil de Uruapan.

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