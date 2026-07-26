Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Caso Dafne Zapata: Detienen a Estrellita “N” y Jorge Luis “N”, instructora y director de la academia militar de Tamaulipas
/Seguridad/Nota

Se registra fuerte operativo por aire y tierra en Zapopan, Jalisco

Autoridades federales desplegaron un operativo por aire y tierra en la colonia Mirador del Sol, en Zapopan

Metadatos del artículo

1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Un fuerte operativo por parte de autoridades federales se lleva a cabo por aire y tierra, en la colonia Mirador del Sol, Zapopan, Jalisco, este domingo 26 de julio.

Desde muy temprano, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), se desplegaron sobre las calles Helios, Chichén Itzá, Tolvov y Avenida Patria. Por su parte, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizó un sobrevuelo con un helicóptero artillado a baja altura.

¿Qué pasa en la colonia Mirador del Sol de Zapopan?

De acuerdo con los primeros reportes, se realiza un cateo a una finca, ubicada en la colonia Mirador del Sol.

En breve más información...

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO