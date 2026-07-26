Se registra fuerte operativo por aire y tierra en Zapopan, Jalisco

Un fuerte operativo por parte de autoridades federales se lleva a cabo por aire y tierra, en la colonia Mirador del Sol, Zapopan, Jalisco, este domingo 26 de julio.

Desde muy temprano, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), se desplegaron sobre las calles Helios, Chichén Itzá, Tolvov y Avenida Patria. Por su parte, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizó un sobrevuelo con un helicóptero artillado a baja altura.

¿Qué pasa en la colonia Mirador del Sol de Zapopan?

De acuerdo con los primeros reportes, se realiza un cateo a una finca, ubicada en la colonia Mirador del Sol.

En breve más información...

🔴#ALMOMENTO | Se lleva a cabo un fuerte operativo sobre la calle Chichenitza en la colonia Mirador del Sol en Zapopan.



Con información: Antonio Sánchez (@Asancheztv ) pic.twitter.com/LYLhPaXB2m — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 26, 2026

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