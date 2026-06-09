En una nueva jornada de violencia en Sinaloa, durante las primeras horas de este martes 9 de junio, un presunto coche bomba detonó en Escuinapa dejando sin energía eléctrica a una gran parte del municipio, de acuerdo a reporte de ciudadanos en redes sociales.

Tras la explosión, habitantes reportaron el hecho a los números de emergencia y, momentos más tarde, elementos de emergencia arribaron al sitio para investigar más.

Y hoy por la madrugada hubo una explosión de un coche bomba en Escuinapa, Sinaloa sobre la Mexico 15 — Eduardo Ruelas A (@serpico19) June 9, 2026

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¿Qué pasó en Escuinapa, Sinaloa, hoy 9 de junio?

Medios locales como Las Noticias TVP se dio a conocer el hecho y vecinos de la zona indicaron que la onda expansiva se sintió en, por lo menos, 50 metros a la redonda; además, la unidad fue pérdida total.

Hasta la publicación de la nota, ninguna autoridad ha dado a conocer qué pasó esta mañana ni cuál sería el móvil del caso; sin embargo, se suma a la ola de violencia que atraviesa la entidad.

Días antes decomisan más de 500 explosivos en Sinaloa

Durante el fin de semana, las autoridades decomisaron en Rosario, Sinaloa, un total de 550 artefactos explosivos, los cuales presuntamente están diseñados para ser lanzados con drones.

Rosario, Sinaloa, a 7 de junio de 2026.



En Rosario, el Grupo Interinstitucional asegura más de 550 artefactos explosivos, un inmueble y un vehículo con reporte de robo



Durante un operativo de seguridad en el municipio de Rosario, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública… pic.twitter.com/NnsyOYgrKl — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 7, 2026

Éstos fueron localizados por las autoridades en una camioneta Jeep JT en presunto estado de abandono y con reporte de robo, específicamente:

53 AEI de dimensiones pequeñas para ser lanzados mediante dron

para ser lanzados mediante dron 4 AEI con un peso aproximado de 10 kilógramos cada uno

cada uno 20 AEI topo Claymore , con un peso de tres kilógramos

, con un peso de tres kilógramos 490 AEI tipo mina de doble propósito con capacidad de activación por presión ejercida por la víctima o activación eléctrica por el usuario

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