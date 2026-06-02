En una comparecencia en el Senado de Estados Unidos (EUA), el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que cárteles mexicanos podrían utilizar drones (mejor conocidos como Unmanned Aerial Vehicles o UAV, por sus siglas en inglés) contra los intereses de su nación.

De acuerdo al funcionario estadunidense, los grupos criminales ya han comenzado a utilizar esta tecnología para atacarse a sí mismos, por lo que no descarta que aumente su actividad contra otros puntos, incluidos algunos en EUA.

“Es un problema global que se manifiesta cada día en todo el mundo. Me refiero a que los cárteles mexicanos están utilizando drones unos contra otros y debemos tener en cuanto que, en algún momento, podrían incluso utilizarlos en contra de nuestros propios intereses”, puntualizó este martes 2 de junio.

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Marco Rubio (@SecRubio) afirma que los cárteles mexicanos están utilizando drones contra sí mismos; "deberíamos imaginar que en algún momento, podrían usarlos contra nuestros intereses" destaca ante senadores pic.twitter.com/Ozg84CnwR3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 2, 2026

Ante esto, sentenció que la lucha contra el narcotráfico es un problema generalizado en todo el planeta, por lo que deben de resolverlo para que no afecte a su nación.

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Marco Rubio asegura que Latinoamérica “está llena” de aliados a EUA

Asimismo, el funcionario puntualizó que Latinoamérica “está llena” de aliados de Estados Unidos, aunque destacó algunas excepciones como Nicaragua, Brasil y Colombia.

“En términos generales, se trata ahora de una región llena de aliados de Estados Unidos, de líderes afines a Estados Unidos y de una orientación favorable a Estados Unidos”, puntualizó.

Rubio subrayó que actualmente existe una “coalición de países amigos”, bajo el Escudo de las Américas, que se han alineado trabajar en temas de seguridad de la región.

Seguridad nacional es el eje central de la política de EUA

Finalmente, Marco Rubio destacó que la política exterior de la administración de Donald Trump está enfocada “exclusivamente en los intereses nacionales”, específicamente en la seguridad.

“Seguimos siendo la única superpotencia global, pero todo esto significa muy poco si ese poder no se utiliza para proteger a las personas que lo construyeron, las personas que está destinado a proteger”, refirió.

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